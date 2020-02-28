https://static.news.ru/photo/c155c206-5a48-11ea-b7d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Почти 60 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Германии. Об этом рассказала представитель Министерства здравоохранения страны Сюзанне Вакерс.

Таким образом чиновница ответила на соответствующий вопрос журналистов, передаёт «Укринформ». Её спросили, сколько тестов дали положительный результат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский вирусолог, профессор факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов предрёк неистребимость коронавируса. Он заявил, что окончательно победить коронавирус не удастся. Заболевание станет сезонным и будет ежегодно «накрывать» население. Доктор биологических наук отметил, что коснётся эпидемическая волна людей восприимчивых, например, с хроническими заболеваниями, ослабленным иммунитетом.

К 28 февраля коронавирус поразил более 83,7 тысячи человек, более 2,8 тысячи погибли, выздоровели свыше 36,5 тысячи заболевших. Основной очаг заражения — китайский город Ухань.