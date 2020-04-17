Больше 18 тысяч человек умерли во Франции от коронавируса

Число скончавшихся от коронавируса во Франции достигло 18 681. Об этом заявил глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Соломон.
Общее число умерших в больницах и социальных и медико-социальных учреждениях с 1 марта составило 18 681, — рассказал Соломон на брифинге.
По его словам, в больницах умерли 11 478 человек, в медико-социальных учреждениях — 7203.
Число подтвердившихся случаев COVID-19 во Франции составляет 108 847 человек.
Президент Франции Эммануэль Макрон 13 апреля продлил режим изоляции в стране до 11 мая. В стране действуют ограничения на передвижение людей, не работают музеи, театры, кинотеатры, кафе, парки и непродовольственные магазины. Закрыты школы, университеты и детские сады, планируется, что они возобновят работу после 11 мая.
Французский лидер считает, что из-за коронавируса для Евросоюза наступил момент истины. Об этом писал NEWS.ru.
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