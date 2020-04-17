Больше 18 тысяч человек умерли во Франции от коронавируса

https://static.news.ru/photo/e11f372c-80d9-11ea-be54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kamila Stepien/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число скончавшихся от коронавируса во Франции достигло 18 681. Об этом заявил глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Соломон.

Общее число умерших в больницах и социальных и медико-социальных учреждениях с 1 марта составило 18 681, — рассказал Соломон на брифинге.

По его словам, в больницах умерли 11 478 человек, в медико-социальных учреждениях — 7203.

Число подтвердившихся случаев COVID-19 во Франции составляет 108 847 человек.

Президент Франции Эммануэль Макрон 13 апреля продлил режим изоляции в стране до 11 мая. В стране действуют ограничения на передвижение людей, не работают музеи, театры, кинотеатры, кафе, парки и непродовольственные магазины. Закрыты школы, университеты и детские сады, планируется, что они возобновят работу после 11 мая.

Французский лидер считает, что из-за коронавируса для Евросоюза наступил момент истины. Об этом писал NEWS.ru.