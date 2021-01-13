Больше 1,5 тысячи человек умерли от COVID-19 за сутки в Великобритании

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Британские врачи выявили почти 47,5 тысячи новых случаев коронавируса за сутки. Число смертей за этот период составило 1564, что стало рекордом с начала пандемии.

Днём ранее сообщалось о 1243 смертях, а предыдущий рекорд был установлен 8 января, когда в стране погибли 1325 человек. За последнюю неделю число летальных исходов от COVID-19 в Соединённом Королевстве выросло сразу на 52% по сравнению с прошлой неделей. Всего за время пандемии на территории государства от коронавируса погибли 84 767 человек, говорится на сайте британского правительства.

С начала пандемии в стране выявили 3,21 млн случаев заражения коронавирусом.

В середине декабря 2020 года в Великобритании обнаружили мутировавшую версию коронавируса, распространяющуюся на 70% быстрее предшественника. При этом пока нет свидетельств того, что новый штамм опаснее с точки зрения тяжести течения болезни и смертности.

Ранее власти Великобритании объявили о вводе самых жёстких ограничений из-за коронавируса на большую часть территории страны.

Как писал NEWS.ru, медучреждения британской столицы испытывают нехватку мест в реанимационных отделениях в связи с наплывом заражённых коронавирусом. Так, ещё 31 декабря места в отделениях интенсивной терапии закончились сразу в четырёх крупных лондонских больницах.

В Национальной службе здравоохранения заверили, что приём пациентов в столичных клиниках, несмотря на сложную ситуацию, продолжается. Принимают и тех, кому требуется срочная помощь, и по предварительной записи.