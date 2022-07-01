«Большая игра»: политолог об идее Джонсона создать подобие Римской империи Политолог Федоров оценил идею Джонсона создать подобие Римской империи

Фото: Alberto Ortega/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон

Великобритания ведет «большую игру», предлагая свои идеи в «максимально агрессивной позиции», заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. Таким образом он прокомментировал предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона создать подобие Римской империи с Турцией и странам Северной Африки. В разговоре с «ПолитЭкспертом» европеист добавил, что таким образом Лондон пытается сохранить лидерство в Европе даже после выхода из ЕС.

Джонсон предложил расширить границы нового политического блока до Средиземноморья. Великобритания ведет большую игру. Пытается даже после выхода из ЕС оставаться лидером в Европе, предлагает свои идеи в максимально агрессивной позиции. Новый европейский политический союз — сомнительная попытка узаконить слабую альтернативу ЕС, — подчеркнул Федоров.

Он напомнил, что идею создать Средиземноморский союз предложил еще бывший президент Франции Николя Саркози в 2007 году. По мнению политолога, подобный альянс должен дать надежду тем странам, которым пообещали вступление в Евросоюз. Федоров считает, что туда пригласят Молдавию, Украину и другие страны, которых не хотят пускать в ЕС.

Европейский политический союз создается специально, чтобы повесить морковку перед украинцами. Показать: вы не зря проливали кровь, вы в европейской семье, — резюмировал политолог.

Ранее Джонсон предложил расширить идею французского президента Эммануэля Макрона о «европейском политическом сообществе» до границ Римской империи. Он считает, что ЕПС должно стать неким подобием этой империи и включать в себя Турцию, а также страны Северной Африки.