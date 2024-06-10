Больной раком Карл III пригрозил сыну последствиями Король Британии Карл III попросил принца Гарри не говорить и не писать о семье

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Король Великобритании Карл III

Король Великобритании Карл III попросил принца Гарри перестать разглашать секреты королевской семьи, сообщил в интервью Daily Mirror королевский биограф Том Куинн. Больной раком монарх пригрозил младшему сыну последствиями.

Отец напрямую попросил Гарри не говорить и не писать ничего о семье или брате и пригрозил последствиями. И все знают, что когда монарх просит тебя сделать что-то, и ты не подчинишься — будут последствия, — сказал Куинн.

По его словам, до отъезда в США принц Гарри регулярно жаловался на обращение родных, чтобы принц Уильям и Карл III извинились. Куинн добавил, что Гарри «не понимает, что разговор тет-а-тет может сработать». Тогда как публичные жалобы усугубляют ситуацию.

Ранее поклонники принца Гарри начали угрожать расправой сыну музыканта Джона Леннона Шону Оно после того, как он высмеял мемуары принца Гарри «Запасной» (Spare) в своем блоге в X. Оно заявил, что получил несколько угроз от незнакомцев в Сети из-за шутки о том, что Гарри стоило назвать свою автобиографическую книгу «Пощади меня» (Spare me). По его словам, некоторые комментарии от пользователей были особенно обидными, потому что в них упоминалось убийство его знаменитого отца.