Больницы под Херсоном перешли на электрогенераторы

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Медицинские учреждения в Херсонской области начали использовать электрогенераторы в связи с массовым отключением электроэнергии, сообщил в беседе с «Интерфаксом» глава депздрава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Вадим Ильмиев. По его словам, топлива для оборудования хватит ненадолго, власти Херсонской области подали заявку на дополнительные поставки.

В больницах мы сейчас организовали и перешли на дополнительное питание — на генераторы. Пока обеспечены топливом для генераторов. Дополнительную заявку на топливо мы сейчас подали в администрацию, — заявил Ильмиев.

Он подчеркнул, что больницы региона откажутся предоставлять плановую медицинскую помощь и сконцентрируются исключительно на экстренных случаях, пока не возобновят подачу электричества.

25 августа подконтрольные России территории в Херсонской и Запорожской областях оказались обесточены. По предварительным данным, электричество в Мелитополе и Энергодаре отключилось из-за украинского обстрела района Запорожской АЭС.

Ранее стало известно, что после ракетных ударов со стороны ВСУ была отключена только одна турбина Каховской ГЭС. Замдиректора гидроэлектростанции по реконструкции Арсений Зеленский сообщил, что станция функционирует в аварийном состоянии и дальнейшие обстрелы могут привести в том числе к катастрофе на Запорожской АЭС.

По словам представителя администрации Энергодара, Запорожскую ТЭС обстреляли ВСУ. Он предположил, что удар был заранее спланирован командованием украинской армии.