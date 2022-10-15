Болгары возмутились из-за украинских беженцев на популярном курорте

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Читатели болгарского портала Dir.bg возмутились прибытием украинских беженцев на Солнечный Берег — крупнейший морской курорт на востоке страны. Свои комментарии болгары оставили под соответствующей публикацией. Многие указали на то, что украинцы получают ежедневно по 40 левов, тогда как пострадавшим от недавнего наводнения в стране выплатили разово 300 левов.

В Болгарию въехало 20 автобусов, они направляются на Солнечный Берег. Они едут из Запорожской области, из Киева. Похоже, эта вторая волна будет даже больше, чем первая, — сказано в публикации.

Некоторые указали на то, что эти беженцы ничего не делают.

Болгарам, пострадавшим от наводнения, разово выплатили 300 левов, а этим платят по 40 левов в день, они сидят на море и не работают! — написал возмущенный читатель.

Жители страны посоветовали украинцам отправится на зимние курорты «ради смены пейзажа».

Ранее стало известно, что власти Польши намерены обязать украинских беженцев оплачивать жилье, которое предоставило государство. Соответствующие поправки в местное законодательство планируется принять в ближайшие две недели. В законопроекте упоминаются места постоянного проживания, в которых украинцы могут находиться длительное время, в частности, общежития или отели. Новая норма может затронуть 80 тысяч беженцев.