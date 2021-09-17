Болгары призвали Россию «освободить их от империализма американцев»

Болгарский портал dir.bg опубликовал материал, где рассказал про задействованную военную технику на учениях «Запад-2021». Так, в манёврах участвовали истребители Су-35С и МиГ-31БМ, а также боевые роботы «Платформа-М» и «Нерехта». При этом отмечается что общее число участников учений достигло 200 тысяч человек.

Авторы публикации рассказали , что основная стратегия России в случае конфликта с НАТО — это удары баллистических ракет. Они добавили, что это непременно приведёт к обмену ударами ядерными межконтинентальными ракетами.

В комментариях к статье болгары разделились на две группы: те, кто выступал за показ военной мощи России и сотрудничество с Москвой, и те, кто осуждал подобный показ силы и напоминал про «имперские замашки» северного соседа.

Сильная армия — сильное государство. Да освободит нас Россия в третий раз: однажды от империализма турок, потом от немцев, теперь от американцев. Сильная Россия — гарантия существования Болгарии. Если станет жарко, американцы сбегут, как они это сделали в Афганистане, — написали болгары с пророссийскими взглядами.

Ранее в журнале Ultimate Defence появилась статья, где отметили, что манёвренность российского многоцелевого истребителя Су-35, а также характеристики его бортового оборудования превосходят показатели французского самолёта Rafale. Эти факторы, по мнению издания, позволят Су-35 одержать победу в случае воздушного боя.