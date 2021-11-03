Болгары назвали соглашение Белоруссии и России «кошмаром для США»

Мнение о подписании интеграционного декрета Союзного государства между Россией и Белоруссией высказали читатели болгарской газеты «Факти». По мнению пользователей, этот шаг может быть только началом чего-то большего.

Прощайте, иллюзии заморских стран о том, чтобы сделать Белоруссию второй украинской колонией, — написал пользователь с ником Кремък.

По словам читателя с именем Петър, в этом нет ничего плохого, более того, он думает, что и другие бывшие советские республики могут присоединиться к соглашению.

Белоруссия признала Крым российским. Сделан один из первых шагов к интеграции, — подчеркнул Костова.

Пользователь с ником 6969 заявил, что православные страны не выживут, «если не будут стремиться к союзу с Россией».

Ceгoдня Белоруссия и Рoccия, завтра Белоруссия, Россия и Новороссия co cтoлицей в Киеве! Так cбывaeтcя кoшмaр aмeрикaнcких мacoнoв — вoзрoждeниe Рoccийcкoй импeрии! — подытожили читатели.

Ранее на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, которое прошло в режиме видеоконференции, лидеры стран Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.

Данным документом были утверждены 28 союзных программ по расширению экономической интеграции двух стран. Кроме того, свои подписи президенты поставили и под новой Военной доктриной Союзного государства.