Болгарский суд арестовал бывшего делового партнера Евгения Пригожина

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Суд в Болгарии принял решение об аресте Василия Божкова, являющегося бывшим деловым партнером предпринимателя Евгения Пригожина. По данным информационного агентства БЛИЦ, ему предъявили обвинения по 20 пунктам. В частности, следователи считают, что Божков может быть причастен к вымогательствам, убийству, попытке подкупа должностного лица и руководству организованной преступной группировкой.

Бывший бизнес-партнер Пригожина почти три года прожил в Дубае. Он вернулся в Болгарию 25 августа, чтобы очистить свое имя перед судом. В ходе рассмотрения дела суд постановил взять Божкова под стражу. Свое решение судья объяснил тем, что обвиняемый активно вел переписку с предпринимателем, погибшим в авиакатастрофе. В свою очередь, защитник Божкова считает, что у болгарской прокуратуры нет никаких фактов, позволяющих предположить наличие у бизнесмена связей с иностранными лицами.

Как сообщалось ранее, адвокаты обжаловали решение суда об аресте предпринимателя Александра Кима. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов после смерти туристической группы в московском коллекторе. Отмечается, что Ким являлся руководителем компании «Спутник», организовавшей незаконную экскурсию.