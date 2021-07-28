Болгарский министр заявил о тысячах смертей из-за ошибки при вакцинации

Десять тысяч жизней — такова цена ошибки властей при организации вакцинации от коронавируса в Болгарии. Об этом в эфире телеканала Nova заявил министр здравоохранения страны Стойчо Кацаров.

Чиновник отметил , что программой вакцинации не был предусмотрен приоритет для группы риска — пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Почти 80% умерших во вторую волну смертоносной инфекции были пожилыми.

Эти жизни могли быть спасены, — считает Кацаров.

Он добавил, что при организации вакцинации была плохая логистика. Кроме того, Болгария отдала предпочтение вакцине AstraZeneca, а с её поставками позже возникли проблемы.

Ранее стало известно, что англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca отреагировала на отказ Испании покупать её вакцину от коронавируса. Как сообщил представитель компании, они к такому решению относятся с уважением. По словам представителя, решения, связанные с реализацией национальных программ по вакцинации населения, принимаются странами.