Болгарские преступники оказались ценителями нетрадиционной живописи Картину Поллока ценой до 50 млн евро обнаружили в Софии в ходе операции Европола

Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

София, Болгария

В Болгарии в ходе международной операции против контрабанды культурных ценностей правоохранители обнаружили картину американского художника-экспрессиониста Джексона Поллока. Ее стоимость оценивается примерно в 50 млн евро. Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

По имеющимся данным, операция под патронажем Европола проводилась в Софии, в Афинах и на острове Крит. Ее целью была нейтрализация организованной преступной группы. В ходе операции задержали трех граждан Греции и одного болгарина. В рамках рейда сотрудники болгарской дирекции по борьбе с организованной преступностью обнаружили полотно с подписью Джексона Поллока.

Эксперты Национальной художественной галереи в Софии подтвердили, что речь идет о некаталогизированной работе художника, датируемой 1949 годом. Специалисты полагают, что на аукционе стоимость картины может достигнуть 50 млн евро.

Пол Джексон Поллок — американский художник, идеолог абстрактного экспрессионизма. Он писал картины, разбрызгивая краску по полотну. Поллок оказал значительное влияние на искусство второй половины ХХ века.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге посетитель музея Эрарта пожаловался в полицию на картину с медведем на цепи. Мужчина счел полотно дискредитирующим Россию, ее президента и военную операцию на Украине. Он потребовал проверить музей на оскорбление Владимира Путина и на измену Родине.