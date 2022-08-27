Болгария заверила ЕС, что не будет заключать с «Газпромом» новый договор

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Вице-премьер по экономической политике технического правительства страны Христо Алексиев заявил, что Болгария ограничится проведением переговоров с «Газпромом» только в рамках действующего договора. Никакого диалога о новом соглашении с российским концерном не будет, приводит слова вице-премьера пресс-служба правительства республики.

О том, что правительство Болгарии не намерено договариваться с российским концерном «о новом краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном договоре», Алексиев сообщил в ходе встречи с генеральным директором дирекции «Энергетика» Европейской комиссии Дитте Юль-Йоргенсен.

Представители Еврокомиссии были ознакомлены с подходом технического правительства по обеспечению поставок природного газа в краткосрочный и долгосрочный период. Долгосрочный план предусматривает объявление международных торгов по поставкам сжиженного газа. Предполагается, что техническое правительство даст старт процедуре, но решение о заключении подобного соглашения будет принято новым выбранным правительством, — говорится в сообщении.

В Болгарии заверили, что страна подтвердила интерес своего участия в механизме «совместного приобретения энергоносителей, которые будут созданы в рамках энергетической платформы ЕС».

О готовности Болгарии к переговорам с «Газпромом» о поставках газа говорил министр энергетики технического правительства Росен Христов. Он также отметил, что они будут проводиться в рамках действующего контракта, но София при этом хочет предложить ряд изменений по условиям договора, чтобы оптимизировать его с учетом нынешней ситуации.

Болгарская сторона будет просить продлить период получения объемов оставшегося газа, это порядка 2,4 млрд кубометров, чтобы топливо продолжило поступать до окончания отопительного сезона или до лета 2023 года. При этом страна намерена предоставлять банковскую гарантию и оплачивать поступление газа не по предоплате, а по факту.

«Газпром» полностью приостановил поставки газа в Болгарию 27 апреля из-за неоплаты в рублях в установленный срок. София объявила, что нашла альтернативные поставки, в том числе сжиженного газа из США и газа из Азербайджана.