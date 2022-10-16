Болгария заподозрила хакеров из РФ в атаке на сайты госструктур

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

В Болгарии хакерской атаке подверглись сайты президента и правительства страны, ключевых министерств и Конституционного суда. Об этом сообщил генеральный прокурор Иван Гешев. При этом директор национальной следственной службы Борислав Сарафов заявил, что атака велась с территории России — из Магнитогорска. Эти данные передает Болгарское телеграфное агентство (BTA).

По словам Сарафова, остается неизвестным, сколько человек осуществляли хакерскую атаку. Отследить нападение удалось при помощи специального программного обеспечения — это позволило минимизировать последствия вторжения.

Гешев заявил, что атака стала серьезной проблемой и «нападением на болгарское государство». Он подчеркнул, что утечки личных данных при атаке не произошло, работу сайтов удалось восстановить.

По данным СМИ Болгарии, ответственность за произошедшее взяла на себя группа Killnet, заявляющая о своих связях с Россией. Manager.bg, в частности, приводит цитату из Telegram-канала группировки, где участники пишут, что они заблокировали более 10 правительственных сайтов страны «за предательство России и поставки оружия на Украину».

Болгария осудила спецоперацию России, поддержала санкции и приняла украинских беженцев, но не поставляла Киеву тяжелое вооружение. Такое решение принял парламент страны.

Ранее сообщалось, что российские хакеры парализовали работу крупнейшего банка США — JP Morgan. В результате атаки клиенты финансовой организации не смогли продавать свои активы, контролировать денежные потоки, управлять банковскими операциями и даже зайти в свой личный кабинет. Кроме того, сотрудники банка остались без доступа к информации о согласовании с клиентами платежных операций и ряду платформ, одной из которых является JP Morgan ACCESS. Она нужна специалистам по казначейству и инвестициям во всем мире.

В конце сентября стало известно, что российская хакерская группировка RaHDIt («Злые русские хакеры») выложила в открытый доступ сведения о более чем полутора тысячах сотрудников Службы внешней разведки (СВР) Украины. В частности, в списке, опубликованном на сайте «Немезида», перечислены фамилии граждан, которые работают под прикрытием посольств в более чем 20 странах.