Болгария ужесточила правила въезда для российских туристов. Теперь прибывающие в страну россияне должны будут предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Правило вводится с 8 июля, сказано в распоряжении, подписанном министром здравоохранения страны Стойчо Кацаровым.

Такое отношение у властей Болгарии не только к россиянам. Делать тесты обязали также граждан Испании и Кипра, прилетающих в страну. Сдавать анализы должны будут все, в том числе обладатели сертификатов о вакцинации.

До этого Болгария впускала путешественников из «зелёной» и «оранжевой» зон просто с сертификатом о вакцинации. Цвет зоны там определяли по количеству заражённых коронавирусом в каждой конкретной стране.

Россия на данный момент находится в «оранжевой» зоне. Если турист прибудет на курорты Болгарии без отрицательного ПЦР-теста, его могут отправить самоизоляцию на 10 дней.

С 28 июня из России полетели первые самолёты в Болгарию.

Ранее стало известно, что Австрия вносит Россию в красный список распространения нового коронавируса. Решение вступает в силу с 8 июля. В данный список с 1 июля включены Бразилия, Ботсвана, Великобритания, Замбия, Зимбабве, Индия, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Непал, Уругвай, Эсватини, ЮАР.