Болгария сняла санкции с поставщиков топлива из России

Фото: Fotoatelier Berlin/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Правительство Болгарии вывело из-под санкций российских поставщиков автомобильного топлива, передает ТАСС. Отмена ограничений будет сохраняться до конца 2024 года. Как отметили в кабмине, причиной снятия санкций послужила острая нехватка горючего в стране.

Разрешается заключение новых государственных контрактов и рамочных соглашений с поставщиками автомобильного топлива из Российской Федерации после 10 октября 2022 года. <...> Исключение вводится в связи с необходимостью обеспечения автомобильным топливом нормальной работы государственных органов и других структур с целью охраны общественного порядка, жизни и здоровья граждан Болгарии и национальной безопасности. Оно действует до 31.12.2024 года, — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что доля российского газа в общем объеме европейского импорта снизилась до 7,5%. По ее словам, до начала конфликта на Украине доля РФ составляла 41%. Также глава ЕК выступила за общие закупки газа странами ЕС в следующем сезоне, чтобы избежать роста цен на топливо из-за конкуренции. По ее словам, необходимо найти такой стоимостной коридор, который позволил бы избегать резких колебаний цен на рынке.

5 октября итальянская нефтегазовая группа Eni сообщила о возобновлении поставок газа от «Газпрома» через территорию Австрии. Уточняется, что такое решение стало возможным благодаря отмене ряда ограничений.

Накануне стало известно, что Венгрия договорилась с «Газпромом» об отсрочке платежа за поставку газа в сумме €1,9 млрд. По данным СМИ, этой зимой Будапешт, скорее всего, должен будет выплатить около €4 млрд за поставки российского газа, не считая отсроченного платежа.