Болгария разрешила «Лукойлу» использовать российскую нефть Парламент Болгарии разрешил заводу «Лукойла» использовать российскую нефть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Парламент Болгарии отказался от идеи запретить компании «Лукойл» использовать нефть из России для производства топлива на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл нефтохим Бургас», заявили депутаты правящего большинства после закрытого совещания с правительством. Как сообщает ТАСС, болгарские власти ожидают, что организация внесет в бюджет страны около €750 млн.

На данный момент политическая партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» отказывается от требования отменить принятое парламентом исключение на использование российской нефти для производства топлива нефтеперерабатывающим заводов, а «Лукойл» в свою очередь должен заплатить налоги на сумму 500 млн левов (около €250 млн — NEWS.ru), а также взнос в Фонд энергетической безопасности, вычисленный на базе разницы стоимости сортов нефти Brent и Urals, — заявили участники переговоров.

По словам депутата Деляна Пеевски, если средства «Лукойла» не поступят в бюджет Болгарии, то закон о запрете на российскую нефть будет принят парламентом. Он добавил, что также могут ввести государственный контроль за базами хранения продукции НПЗ.

Ранее министр финансов Болгарии Асен Василев заявил, что София начнет постепенное сокращение импорта российской нефти. По его словам, это должно произойти до осени 2024 года.