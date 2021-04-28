Болгария попросила Россию помочь в расследовании взрывов

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Представители Министерства иностранных дел Болгарии обратились к сотрудникам российских правоохранительных органов с просьбой помочь в расследовании взрывов на оружейных складах на территории страны. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщили представители болгарского внешнеполитического ведомства, пишет РИА Новости.

Ранее власти Болгарии заявили, что шесть россиян причастны к четырём взрывам на оружейных заводах страны, где хранилось оружие бизнесмена Эмилияна Гебрева. Боеприпасы должны были отправить в Грузию и на Украину. Взрывы произошли в период с 2011 по 2020 годы. Также россиян подозревают в покушении на Гебрева, которое произошло в 2015 году.

Болгарский МИД обратился к российским правоохранителям с просьбой оказать всестороннюю помощь властям в расследовании взрывов на оружейных складах, уничтожения доказательств при пожаре и отравления трёх болгарских граждан с тем, чтобы установить виновных и привлечь их к ответственности, — говорится в заявлении ведомства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление властей Болгарии о причастности группы россиян к взрывам на оружейных складах, вспомнил об эрцгерцоге Франце Фердинанде, убийство которого стало формальным поводом для начала Первой мировой войны.

Австро-венгерского эрцгерцога Франца Фердинанда убили 28 июня 1914 года, что привело к началу Первой мировой войны.