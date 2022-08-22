Болгария обсудит с «Газпромом» возобновление поставок газа Министр энергетики Болгарии Христов сообщил о планах обсудить с «Газпромом» поставки газа

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На следующей неделе София намерена начать переговоры об увеличении объемов поставок газа с «Газпром экспорт», сообщил министр энергетики Болгарии Росен Христов на брифинге по итогам заседания кризисного штаба, который решает проблемы в энергетике. Как передает ТАСС, политик считает, что бизнес республики не сможет справиться с высокой стоимостью голубого топлива.

Болгарский бизнес не сможет справиться с высокой ценой на газ, что на практике делает неизбежными переговоры с «Газпром экспортом» о возобновлении поставок газа в рамках действующего договора, — сказал Христов.

По мнению министра, переговоры будут сложными. В них примут участие и газовики Азербайджана.

Накануне посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова категорично заявила что решение этого вопроса полностью зависит от позиции болгарских политиков. Дипломат отметила, что при наличии политической воли проблем с «Газпромом» не будет, поскольку для восстановления поставок голубого топлива даже не нужно подписывать новый договор.

Однако обсуждать возможность платить за газ в долларах или евро, а не в рублях, нет, — подчеркнула Митрофанова.

27 апреля «Газпром» приостановил поставки газа компании «Булгаргаз». Компания пошла на этот шаг из-за неоплаты голубого топлива в рублях в установленный срок. После этого София объявила, что нашла альтернативные варианты поставок, в том числе сжиженного газа из США и газа из Азербайджана, подчеркнув, они стоят существенно ниже, чем предлагает «Газпром».

Отметим, что в июле газ в Болгарии стоил 186,17 лева без дополнительных платежей (около €95,34) за мегаватт-час, но уже в августе цена газа поднялась до 297,89 лева (около €149), что стало рекордом для республики. В сентябре ожидается, что цена газа в Болгарии вырастет еще на 6%.