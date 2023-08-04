Болгария передаст Украине старую военную технику БНР: Болгария передаст Украине около ста старых бронетранспортеров

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Болгария передаст Украине около ста старых бронированных транспортеров (БТР), сообщает Болгарское национальное радио (БНР). По его информации, проект соглашения между МВД Болгарии и Минобороны Украины предполагает безвозмездное предоставление военной техники.

Правительство Болгарии одобрило проект соглашения между МВД Болгарии и Минобороны Украины о безвозмездном предоставлении бронированной транспортной техники. Болгария предоставит Украине 100 бронетранспортеров, которые не используются МВД, — говорится в сообщении радио.

БНР отмечает, что окончательное соглашение должен подписать глава МИД Болгарии Калин Стоянов.

Ранее стало известно, что Германия замедляет поставки ряда обещанных Украине вооружений. Так, из 110 обещанных танков Leopard Украина получила только 10. Кроме того, ФРГ еще не отправила Украине 20 БМП Marder, 12 стартовых установок и четыре комплекса ПРО IRIS-T.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна не намерена отправлять Украине крылатые ракеты. По его словам, ФРГ остается одним из главных поставщиков вооружений Киеву, поэтому места для критики решений Берлина быть не может. Министр отметил, что «противовоздушная оборона Украины была бы немыслима» без помощи его страны.