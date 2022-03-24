Болгария отзовёт из Москвы своего посла для консультаций

Болгария намерена отозвать из Москвы своего посла для консультаций, заявил премьер-министр страны Кирил Петков. Он отметил, что все дипломаты знают, что означает это решение, передаёт ТАСС. Ранее политик обещал ответить на заявление российского посла в республике Элеоноры Митрофановой, что болгарский народ не поддерживает антироссийскую политику своего правительства.

То, что мы сделаем, это вызовем нашего посла из России для консультаций в Болгарию, все дипломаты знают, что это означает, — сказал он.

Петков пояснил, что в ситуации, когда одно государство вызывает своего посла для консультаций, другая сторона также должна сделать аналогичный шаг.

В среду, 23 марта, премьер-министр Болгарии раскритиковал Элеонору Митрофанову, заявив, что высказывания посла России от имени болгарского народа против болгарского правительства являются неприемлемыми.

18 марта МИД Болгарии объявил десять российских дипломатов персонами нон грата. Как отметила посол РФ Элеонора Митрофанова, это крайне недружественный акт со стороны Софии, поэтому Москва оставляет за собой право на ответные действия.

Ещё порядка 40 представителей дипмиссии России намерены выслать из страны власти Польши.