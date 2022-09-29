Болгария отказалась поставлять Украине тяжелое вооружение

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Болгария не станет снабжать Украину тяжелым вооружением, заявил министр обороны страны Димитар Стоянов в эфире Болгарского национального телевидения. При этом он добавил, что София готова оказывать Киеву военно-техническую помощь в соответствии с решением парламента.

Посол Украины запросил у нас тяжелое вооружение. Ответ мой был ясен: есть решение парламента об оказании военно-технической помощи, но не о предоставлении оружия. Пока я министр, оружие Украине предоставлено не будет, — сказал Стоянов.

Ранее Греция отказала Украине в поставках зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 российского производства. В Афинах данное решение объяснили тем, что это может ухудшит обороноспособность страны.

Глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе своего визита в Киев уклонилась от прямого ответа на вопрос о поставке ВСУ танков Leopard. Она лишь заявила, что Берлин всегда готов обсуждать оказание помощи Украине. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что не видит препятствий для таких поставок, украинский лидер Владимир Зеленский предположил, что у Германии существуют определенные психологические барьеры для поставок танков Киеву «из-за нацистского прошлого».