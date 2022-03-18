Болгария объявила персонами нон грата десять российских дипломатов

МИД Болгарии объявил десять российских дипломатов персонами нон грата, сообщила ТАСС посол РФ Элеонора Митрофанова. По её словам, это крайне недружественный акт со стороны Софии, поэтому Москва оставляет за собой право на ответные действия.

Объявили персонами нон грата десять дипломатов, формулировка обычная — «деятельность, несовместимая с их статусом». Воспринимаем это как крайне недружественный акт и оставляем за собой право на ответные действия, — сказала она.

В конце февраля США объявили персонами нон грата 12 российских дипломатов, работающих в постпредстве при ООН. По словам зампостпреда США при ООН Ричарда Миллза, они якобы осуществляли деятельность, «не входящую в их сферу ответственности и не соответствующую их обязательствам». В ответ Москва пообещала принять ответные меры.

Также о высылке трёх сотрудников посольства России в Братиславе 14 марта сообщил МИД Словакии. Как пояснил пресс-секретарь ведомства Юрай Томага, они подозреваются в сотрудничестве с работниками Минобороны и спецслужб республики, задержанными ранее по подозрению в шпионаже.