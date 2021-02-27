Болгария не будет участвовать в учениях НАТО из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/f008fa3c-7928-11eb-b27e-96000091f725_660.jpg Фото: dambiev.livejournal.com

Болгарские вооружённые силы отказались от участия в учениях НАТО в Чёрном море «Посейдон-21» из-за коронавируса, сообщил глава штаба румынских военно-морских сил Михая Панаита.

У болгарского партнёра возникла проблема, связанная с пандемией COVID-19, и по этой причине он отклонил участие в многонациональных учениях, — рассказал он.

По его словам, на двух кораблях болгарских ВМС были выявлены случаи заражения коронавирусам, что и стало причиной отказа, передаёт Радио Румынии.

Накануне в Чёрном море начались международные учения НАТО «Посейдон-21». Как сообщает пресс-служба Генштаба Военно-морских сил Румынии, учения стартовали в черноморском порту Констанца. Учения будут проходить на море, на суше и в воздухе. В них примут участие военные из Франции, Греции, Румынии, Испании, Соединённых Штатов Америки и Турции.

Ранее NEWS.ru писал, что колумнист американского издания The National Interest Джон Россомандо порассуждал о том, что ждёт НАТО в случае военного конфликта с РФ в Европе. Журналист пришёл к выводу, что группировка российских войск быстро даст отпор соединениям Североатлантического альянса в Прибалтике, если не будет увеличено присутствие военных США на этом фланге.