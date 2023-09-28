Болгария начнет постепенное сокращение импорта российской нефти Bloomberg: Болгария через год запретит поставки российской нефти на местный НПЗ

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Болгария начнет постепенное сокращение импорта российской нефти, тем самым лишив сырья местный нефтеперерабатывающий завод «Нефтохим Бургас», который принадлежит ПАО «ЛУКОЙЛ», пишет Bloomberg. Это произойдет в течение года, сообщил министр финансов страны Асен Василев.

Чтобы перейти на нечерноморскую нефть, фактическую емкость хранилища необходимо существенно увеличить, возможно вдвое, чтобы нефтеперерабатывающий завод мог работать 20–30 дней без захода танкера, — заявил он.

В 2022 году Европейская комиссия предоставила Болгарии исключение, позволяющее стране продолжать закупки и импорт российской сырой нефти, поставляемой морским путем, до конца 2024 года. Однако представители правящего большинства в парламенте вынесли на рассмотрение предложение о досрочном завершении поставок в конце весенней сессии, которое было принято на первом чтении в сентябре. Законопроект должен быть окончательно рассмотрен в четверг на осенней сессии парламента.

Ранее сообщалось, что нефтеперерабатывающий завод «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» в Болгарии, вероятно, сможет продолжить переработку российской нефти до октября 2024 года. Депутаты экономической комиссии болгарского парламента рассмотрели поправку в законопроект, который регулирует поставки российской нефти для предприятия.