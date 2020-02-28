Организаторы перенесли даты проведения крупнейшей международной ежегодной выставки часов и ювелирных украшений Baselworld. Мероприятие должно было пройти в швейцарском Базеле в период с 30 апреля по 5 мая.

Часовая ярмарка отложена до 2021 года. Новые сроки её проведения — с 28 января по 2 февраля. Для журналистов она откроется на день раньше, 27 января, сообщается в пресс-релизе. Решение...