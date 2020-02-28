Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов рассказал о мерах по борьбе с нелегальной миграцией. По его словам, страна готова отправить около 140 единиц военной техники и тысячу солдат на границу с Турцией.
По его словам, вооружённые силы готовы оказать полное содействие защите границ государства,
Заявляю с твёрдой решимостью, что армия окажет полное содействие и предпримет все необходимые меры для защиты государственной границы, и не допустит при этом ни одного нелегального мигранта на территорию Болгарии, — подчеркнул он.
Ранее NEWS.ru писал, что политолог Семён Багдасаров порекомендовал гражданам РФ воздержаться от поездок в Турцию, пока там не прекратятся антироссийские настроения, вызванные произошедшим в Идлибе.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен