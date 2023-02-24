«Болезненная»: Зеленский оценил ситуацию на востоке Украины Зеленский назвал ситуацию на востоке Украины очень трудной и болезненной

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на восточном направлении боевых действий очень трудная и болезненная. Ситуацию на юге страны он в Telegram назвал «довольно опасной».

Ситуация на востоке очень трудная. Болезненная. Но мы делаем все, чтобы выдержать, — подчеркнул украинский президент.

Он добавил, что Киев контролирует ситуацию в Одессе и «на Черноморском пространстве». При этом, по его словам, на северном направлении солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдают за каждым движением противника, и усиливают позиции там, где считают необходимым. Украинские военные делают все возможное для отпора российским войскам, уточнил Зеленский.

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что ВСУ еще обороняют Артемовск (украинское название — Бахмут), однако неизбежно его потеряют. По его словам, этот населенный пункт превратился в «центр утилизации ВСУ», а украинских войск не вышло сделать из него город-крепость.