Более тысячи украинцев пожаловались на последствия вакцинации от COVID-19

На Украине с начала проведения прививочной кампании поступило более тысячи сообщений о побочных эффектах после вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба Государственного экспертного центра при Минздраве страны.
Данные
При этом 1043 случая были зафиксированы после вакцинации препаратом Covishield и по одному — после препаратов CoronaVac и Pfizer.
Всего с начала прививочной кампании на Украине вакцинированы 539 126 человек. В настоящее время в стране используют три вакцины: Covishield Oxford/AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac Biotech и Pfizer.
Ранее сообщалось о том, что первая смерть из-за нарушения свёртываемости крови после прививки вакциной против коронавируса от компании AstraZeneca зафиксирована в канадской провинции Квебек.