Более тысячи украинцев пожаловались на последствия вакцинации от COVID-19

https://static.news.ru/photo/2bb4e844-4bab-11eb-b811-fa163e074e61_660.jpg Фото: Salvatore Laporta/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине с начала проведения прививочной кампании поступило более тысячи сообщений о побочных эффектах после вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба Государственного экспертного центра при Минздраве страны.

Данные размещены на странице центра в социальной сети Facebook. По имеющимся данным, с момента начала вакцинации в автоматизированную информационную систему фармаконадзора поступило 1045 сообщений о неблагоприятных случаях вакцинации.

При этом 1043 случая были зафиксированы после вакцинации препаратом Covishield и по одному — после препаратов CoronaVac и Pfizer.

Всего с начала прививочной кампании на Украине вакцинированы 539 126 человек. В настоящее время в стране используют три вакцины: Covishield Oxford/AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac Biotech и Pfizer.

Ранее сообщалось о том, что первая смерть из-за нарушения свёртываемости крови после прививки вакциной против коронавируса от компании AstraZeneca зафиксирована в канадской провинции Квебек.