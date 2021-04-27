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Более тысячи украинцев пожаловались на последствия вакцинации от COVID-19

02:47, 28 апреля 2021
Фото: Salvatore Laporta/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине с начала проведения прививочной кампании поступило более тысячи сообщений о побочных эффектах после вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба Государственного экспертного центра при Минздраве страны.

Данные размещены на странице центра в социальной сети Facebook. По имеющимся данным, с момента начала вакцинации в автоматизированную информационную систему фармаконадзора поступило 1045 сообщений о неблагоприятных случаях вакцинации.

При этом 1043 случая были зафиксированы после вакцинации препаратом Covishield и по одному — после препаратов CoronaVac и Pfizer.

Всего с начала прививочной кампании на Украине вакцинированы 539 126 человек. В настоящее время в стране используют три вакцины: Covishield Oxford/AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac Biotech и Pfizer.

Ранее сообщалось о том, что первая смерть из-за нарушения свёртываемости крови после прививки вакциной против коронавируса от компании AstraZeneca зафиксирована в канадской провинции Квебек.

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