Более тысячи голландцев выступили против поставок оружия на Украину В Амстердаме прошел митинг в поддержку мира на Украине

Фото: media.defense.gov

В Амстердаме более тысячи человек поучаствовали в демонстрации в поддержку мира и против конфликта на Украине, передает ТАСС. Как рассказала агентству одна из организаторов акции Петра Оттенхоф, жители Нидерландов также не поддерживают поставки оружия Киеву.

Конечно, мы продолжаем выступать против поставок оружия Украине. Это одна из главных тем для нас. Некоторые люди считают, что мы выступаем против Украины, потому что не поддерживаем поставки оружия. На самом деле мы поддерживаем Украину и не хотим, чтобы там гибло больше людей, — сказала Оттенхоф.

Как пишет агентство, акция уже по традиции прошла на центральной площади Дам, после чего демонстранты прошли по улицам города под барабанную дробь с белыми и голубыми флагами. Оттенхоф отметила, что в этот раз к политическим активистам присоединились обычные сторонники мира, которые собрались по случаю католической Пасхи.

Мы продолжим поднимать острые темы, выступать против нашего правительства, НАТО, сионистов, нацистов и Европейского союза, потому что они несут в себе зло. Из-за них в мире столько проблем, из-за них гибнет огромное число людей, — сказала собеседница.

Отмечается, что в толпе также были люди с российскими флагами, которые заявляли, что поддерживают РФ. Они также выражали надежду на скорейшее окончание конфликта.

В ноябре около пяти тысяч человек собрались в центре Берлина на демонстрацию против поставок оружия Украине. Немцы выступили за мирное урегулирование конфликта на Украине. Организаторы шествия заявили о 20 тысячах участников. Депутат бундестага Сара Вагенкнехт в резкой форме раскритиковала немецкие власти за снабжение Киева вооружением.