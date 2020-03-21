https://static.news.ru/photo/97c630b6-6c2b-11ea-9f75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vojtech Vlk/Global Look Press

В настоящее время число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Австрии составляет 3026. Ещё вчера в стране подхвативших COVID-19 было 2814 человек. Об этом 22 марта сообщили представители австрийского Министерства социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей.

В общей сложности в европейской стране на наличие коронавируса сдали анализы 21,3 тысячи человек. Девять австрийцев скончались, такое же количество выздоровело. До 13 апреля в стране введены ограничения: запрещены массовые мероприятия, спортивные события, закрыты учебные заведения, объекты культуры, магазины, рестораны, бары и кафе, сообщает ТАСС.

По информации на 22 марта, коронавирусом в мире заразились 310 882 человека, 13 173 погибли, 95 129 пациентов выздоровели. В РФ заболели 306 человек, 18 выздоровели, одна пациентка погибла.

Как ранее писал NEWS.ru, в Сингапуре наблюдается вторая, ещё более мощная волна заражений коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 22 марта сообщил министр национального развития государства Лоуренс Вон.