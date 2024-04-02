«Более реалистично»: в Киеве подсказали вариант примирения с Москвой «Страна»: Киев мог бы предложить России заморозку конфликта в нынешнем виде

Фото: МО Украины

Требования Киева к Москве по поводу завершения конфликта нереалистичны, считают аналитики украинского издания «Страна». Они отметили, что Россия точно не согласится на возвращение к границам 1991 года, так как владеет инициативой на фронте, поэтому следует предложить Москве заморозку конфликта в его нынешнем виде.

Но очевидно, что принуждение Москвы к миру на условиях остановки войны по линии фронта многократно более реалистичная задача, чем принуждение к миру на условиях выхода на границы 1991 года или даже 2022-го, — подытожили авторы.

При этом пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что Россия не приемлет правила, которые навязываются для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Кроме того, заявления Киева о готовности к переговорам противоречат запрету президента Украины на их проведение, констатировал он.

До этого бизнесмен Илон Маск заявил, что Украина при условии продолжения конфликта может потерять Одессу и выход к Черному морю. По его мнению, России удастся занять еще больше украинской территории, если спецоперация затянется, поэтому пора приступать к переговорам. Предприниматель также указал на то, что Крым и Донбасс останутся за Россией, финансирование Украины не изменит ситуацию на передовой и лишь продлит конфликт, а также приведет к гибели еще 100 тысяч граждан республики.