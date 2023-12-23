Более пяти тысяч жителей города Алешки под Херсоном отказались от эвакуации

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более пяти тысяч мирных жителей отказались эвакуироваться из города Алешки Херсонской области, сообщает администрация Алешкинского округа. Как передает ТАСС, граждане не ушли в эвакуацию по различным причинам, которые не называются.

На данный момент в городе Алешки находятся более пяти тысяч человек, которые отказались от эвакуации в силу различных причин, — говорится в сообщении администрации.

Отмечается, что люди получают гуманитарную помощь, теплые вещи, регулярно осуществляется подвоз питьевой воды. Город Алешки располагается на левом берегу Днепра и часто подвергается обстрелам с украинской стороны. До начала СВО в нем проживало около 25 тысяч человек.

Ранее стало известно о взрывах в центре находящегося под контролем Украины Херсона. Информацию распространило украинское издание «Зеркало недели». По его данным, хлопки прозвучали в ночь на субботу, 23 декабря. В то же время данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны свидетельствуют о том, что воздушная тревога в этом районе не объявлялась.

Сведения о взрывах в Херсонской области ночью 23 декабря поступали от украинских СМИ и ранее. Подробности об этом не приводятся, местные власти не комментировали ситуацию.