Более половины жителей Германии выступили против вступления Украины в НАТО

Более половины жителей Германии (53%) высказались против вступления Украины в НАТО, противоположного мнения придерживаются менее трети (28%), свидетельствуют данные опроса немецкого телеканала ARD. Ещё 22% полностью исключают приём страны в Североатлантический альянс.

По данным опроса, 31% респондентов высказались против вступления Украины в НАТО «в ближайшие годы», ещё 19% не высказали позицию по этому вопросу.

Опрос проходил с 15 по 16 февраля по телефону и онлайн, в анкетировании приняли участие 1202 человека. Погрешность составляет два-три процентных пункта.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Он также сказал, что признание Россией самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик станет политической катастрофой и нарушением минских договорённостей. По его словам, необходимо вести переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы (Контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины).

Шольц считает, что минский процесс является хорошей стартовой точкой для мирного урегулирования ситуации между украинским правительством и Донбассом. Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал решать все законопроекты о статусе Донбасса и изменения конституции в рамках контактной группы.