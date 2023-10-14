Более половины населения Украины может остаться без интернета Минцифры Украины: 60% абонентов страны останутся без интернета из-за блэкаута

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство украинских провайдеров не готовы к длительным блэкаутам, заявил директор департамента по развитию фиксированного интернета Министерства цифровой трансформации Украины Юрий Мацик в интервью изданию Liga.Tech. В связи с этим свыше 60% жителей Украины могут остаться без доступа в интернет, уточнил он.

В настоящий момент лишь 37% абонентов имеют подключение к сетям, которые можно считать устойчивыми к длительным блэкаутам, добавил он. В случае с остальными провайдерами избежать проблем вряд ли удастся. По словам Мацика, не поможет даже то, что они закупили генераторы и аккумуляторы.

Наиболее критичная ситуация возникнет в Киеве, добавил он. Чиновник призвал граждан самостоятельно позаботиться об электропитании роутеров и приобрести источники, которые позволят осуществлять бесперебойную подачу энергии.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко предупредил сограждан о длительных отключениях электричества грядущей зимой из-за ударов по инфраструктуре. Он уточнил, что власти страны прорабатывают данный вопрос, чтобы оперативно восстанавливать возникающие сбои. В случае массированных ударов ущерб по энергосистеме страны будет расцениваться как очень существенный, добавил он.