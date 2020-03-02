https://static.news.ru/photo/818dcaae-5c7f-11ea-a62e-fa163e074e61_660.jpg Фото: nato.int

Минобороны Латвии сообщило о старте военных учений «Хрустальная стрела 2020». На них будут отработаны навыки сотрудничества и взаимосовместимости вооружённых сил республики и союзников. В учениях примут участие 2,5 тысячи солдат из НАТО.

Целью манёвров «Хрустальная стрела 2020» является сертификация боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Многонациональный батальон НАТО был развёрнут в республике более двух лет назад, в июне 2017 года. Его численность составляла 1,4 тысячи солдат. В частности, в формирование входили бойцы из Албании, Чехии, Дании, Италии, Канады, Латвии, Черногории, Польши, Словакии и Словении.

NEWS.ru сообщал ранее, что Москва обеспокоена подготовкой НАТО к проведению учений по антироссийскому сценарию с отработкой наступательных операций. Об этом заявил глава Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.