https://static.news.ru/photo/226fdbee-6f57-11ea-b62b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жертвами коронавируса в Испании стали 4089 человек. За последние сутки скончались 655 заболевших.

По числу выявленных случаев заражения и смертей от коронавируса Испания занимает второе место в Европе. Всего COVID-19 диагностирован у 56,1 тысячи жителей страны. Состояние 3,7 тысячи человек оценивается врачами как тяжёлое. Справиться с болезнью смогли более 7 тысяч человек.

Наиболее тяжёлая ситуация в Мадриде. На долю испанской столицы приходится свыше 17 тысяч случаев заражения, количество жертв коронавируса здесь составляет более двух тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Испании.

Ранее NEWS.ru писал, что армия страны попросила у партнёров по НАТО дополнительные аппараты искусственной вентиляции лёгких, средства индивидуальной защиты и экспресс-тесты на коронавирус. Всё это будет передано медицинским организациям для помощи населению.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.