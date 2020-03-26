Жертвами коронавируса в Испании стали 4089 человек. За последние сутки скончались 655 заболевших.
По числу выявленных случаев заражения и смертей от коронавируса Испания занимает второе место в Европе. Всего COVID-19 диагностирован у 56,1 тысячи жителей страны. Состояние 3,7 тысячи человек оценивается врачами как тяжёлое. Справиться с болезнью смогли более 7 тысяч человек.
Наиболее тяжёлая ситуация в Мадриде. На долю испанской столицы приходится свыше 17 тысяч случаев заражения, количество жертв коронавируса здесь составляет более двух тысяч человек,
Ранее NEWS.ru писал, что армия страны попросила у партнёров по НАТО дополнительные аппараты искусственной вентиляции лёгких, средства индивидуальной защиты и экспресс-тесты на коронавирус. Всё это будет передано медицинским организациям для помощи населению.
Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.
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