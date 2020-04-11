Более 900 британцев умерли от коронавируса за сутки

Минздрав Великобритании зафиксировал 917 смертей среди заразившихся коронавирусом пациентов. Число заражённых за сутки увеличилось почти на 9,9 тысячи человек.
По информации ТАСС, погибло меньше людей, чем днём ранее: 10 апреля британские власти сообщили о 980 жертвах коронавирусной инфекции.
Количество заражённых в стране превысило 84 тысячи человек. Погибли более 9 тысяч.
Как писал NEWS.ru, за почти четыре месяца мировая пандемия охватила 1,7 миллиона человек. Около 103 тысяч заболевших скончались от вызываемой вирусом пневмонии.
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