Более 90 тысяч компаний в Польше «умерли» с начала 2024 года Rzeczpospolita: 90,6 тысячи компаний Польши приостановили свою деятельность

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Польские компании «умирают» без перспективы вернуться на рынок, пишет Rzeczpospolita. По данным издания, индивидуальные предприниматели обременены затратами на ЗУС, заработную плату и энергоносители. Так, с начала 2024 года до середины мая свою деятельность остановили 90,6 тысячи компаний.

Большинство из них — индивидуальные предприниматели, владельцы которых после приостановки деятельности компании возвращаются на работу, меняют профессию или покидают страну, — сказал Томаш Старжик из Dun & Bradstreet.

В 2024 году уже 4,5 тысячи предпринимателей в строительной отрасли приостановили работу. «Повесили трубку» — всего 40. Второе место в рейтинге досталось IT-сфере. 3,5 тысячи профессионалов лишились работы.

Хуже всего, отмечает издание, ситуация с таксистами. Приостановлена деятельность 1,8 тысячи из компаний по оказанию таких услуг. Всего 16 из них вернулись на рынок.

Количество компаний, которые приостановили деятельность, растет, несмотря на «улучшение экономической ситуации». Так, в первом квартале 2024 года ВВП Польши вырос на 1,9% в годовом исчислении.

Ранее Варшава отменила переговоры с Киевом по вопросам сельского хозяйства на фоне обвинения ряда украинских переговорщиков в коррупции. Замглавы Минсельхоза Польши Михал Колодзейчак отметил, что следующий раунд мог состояться 14 мая.