Стало известно, сколько граждан Венгрии против санкций в отношении России В Венгрии 97% граждан высказались против антироссийских санкций ЕС

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Представитель правительства Венгрии Александра Сенткирайи заявила на своей странице в Facebook (деятельность в России запрещена), что 97% граждан страны не поддерживают санкции, введенные Евросоюзом в отношении РФ. По ее словам, руководству сообщества следует пересмотреть санкционную политику.

Сенткирайи пояснила, что власти страны выяснили мнение граждан по поводу антироссийский санкций путем проведения национальных консультаций. В них приняли участие свыше 1,3 млн человек.

Результаты консультаций получены: 97% венгров отвергают санкции, которые могут нанести серьезный ущерб. Посыл ясен: санкционная политика Брюсселя должна быть пересмотрена, — написала она.

После начала военной операции на Украине страны Запада постепенно вводили против России санкции, в том числе и на энергоресурсы. В начале декабря государства Евросоюза утвердили потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, а в середине месяца согласовали девятый пакет ограничений. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что от конфликта на Украине выигрывают США, а европейцы становятся главными потерпевшими в экономическом смысле.