https://static.news.ru/photo/cf87ca94-6c41-11ea-b5f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Французская социологическая служба Ifop провела опрос среди населения. Выяснилось, что 84% граждан Франции опасаются распространения коронавируса в стране.

Исследователи отмечают, что ещё ни одна эпидемия не вызывала такого резонанса в обществе. Помимо этого, 64% опрошенных убеждены, что правительство скрывает часть информации. Также 71% считают, что власти опоздали с принятием мер против распространения инфекции. Ещё 39% согласны с утверждением о недостаточном обеспечении больниц необходимыми ресурсами. Многие французы начали повсеместно критиковать власть за отсутствие в аптеках средств индивидуальной защиты.

Сегодня, 22 марта 2020 года, парламент Франции поддержал законопроект о введении чрезвычайного положения. Он предполагает активацию особых мер безопасности со стороны государства.

NEWS.ru информировал ранее, что французские власти считают ситуацию с коронавирусом «очень тревожной». Такое заявление сделал руководитель Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.