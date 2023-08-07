Более 700 населенных пунктов на Украине остались без света «Укрэнерго» сообщила, что около 727 населенных пунктов на Украине остались без света

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 727 населенных пунктов в 13 областях Украины остались без электричества, сообщает в Telegram пресс-служба компании «Укрэнерго». По данным организации, жители 451 населенного пункта лишились света из-за боевых действий, в остальных 276 поселениях электричество было отключено из-за непогоды.

Из-за боевых действий в целом обесточенными остаются 451 населенный пункт. <...> Восстановление питания происходит при ситуации с разрешением военных. Из-за непогоды обесточены 276 населенных пунктов в Волынской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях. Восстановление питания продолжается, — говорится в сообщении «Укрэнерго».

Подчеркивается, что 5 августа был зафиксирован наибольший максимум потребления электроэнергии за все выходные лета. Суммарно потребление электроэнергии в эти дни было на 10,7% выше, чем в предыдущие выходные. В «Укрэнерго» уточнили, что этот показатель сравним с мощностью пяти тепловых энергоблоков.

Ранее сообщалось, что Украина возобновила поставки электроэнергии в Европу. Был проведен первый за последние полгода аукцион по распределению экспортных мощностей в Молдавию. Поставки начались 11 апреля. Решение о возобновлении экспорта приняли в Минэнерго страны 7 апреля.