Более 65% финнов поддержали решение не пускать мигрантов через границу с РФ

Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Большинство жителей Финляндии, принявших участие в опросе компании Tietoykkönen, довольны решением правительства не пускать мигрантов через границу с Россией, сообщает телеканал MTV3. По его данным, 66% участников исследования либо очень, либо вполне удовлетворены принятыми мерами. Против данного решения выступают 16% респондентов.

Согласно полученным аналитиками данным, работой финского правительства больше всего удовлетворены лица в возрасте 70 лет. Наиболее критично к кабмину относится самая молодая категория участников опроса — лица в возрасте от 18 до 29 лет. Отмечается, что опрос проводился в период с 5 по 13 декабря, участие в нем приняли 1000 человек. Погрешность результатов составляет 3,1 процентного пункта.

Как сообщалось ранее, сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали двоих иностранцев на границе с Финляндией. Их обвинили в попытке незаконного пересечения границы. В ходе досмотра у мужчин обнаружили документы, рюкзаки с теплыми вещами, а также деньги и мобильные телефоны. Против них было возбуждено уголовное дело, задержанные были отправлены под стражу. Им грозит до пяти лет лишения свободы либо крупный штраф.