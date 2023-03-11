Более 60 немецких экстремистов отправились на Украину за год

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

По меньшей мере 61 экстремист выехал из Германии на Украину за последний год, сообщает газета Neue Zurcher Zeitung со ссылкой на данные Федерального ведомства по охране конституции. Предполагается, что половина из них до сих пор находятся там.

Примерно 50% отправившихся на Украину экстремистов правоохранительные органы ФРГ относят к правым радикалам. Также отмечается, что 29 человек в разное время принимали участие в боевых действиях на Украине, но при этом не указывается, на чьей стороне они сражались.

В публикации также говорится, что на самом деле число выехавших на Украину радикалов может быть больше, поскольку власти Германии не ведут учет граждан, пересекающих границы в Шенгенской зоне. Пресечь выезд экстремиста за пределы страны можно только путем проведения выборочного погранконтроля.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что на Украине участвуют в боевых действия на стороне ВСУ порядка 20 тысяч польских наемников. По его словам, из них за время СВО погибли примерно 2,5 тысячи. Также Макгрегор прежде заявлял о скором разгроме иностранных наемников, состоящих в рядах ВСУ. Их общий состав он определял в 30 тысяч человек.