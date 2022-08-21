Более 60% немцев недовольны работой Шольца и правительства Bild: более 60% немцев недовольны работой Шольца и правительства

Фото: Jörg Carstensen / dpa / Global Look Press

Большинство немцев (62%) недовольны работой канцлера фРГ Олафа Шольца, а также правительством, пишет газета Bild am Sonntag со ссылкой на данные исследования социологического института INSA. Отмечается, что лишь 25% опрошенных поддержали политику, проводимой Берлином. Опрос также показал, что если бы выборы на пост канцлера прошли бы сейчас, то Шольц бы занял всего третье место.

62% респондентов не удовлетворены политикой, проводимой Шольцем на посту главы правительства. При этом лишь 25% опрошенных высказали противоположную точку зрения, — сказано в публикации.

С момента начала специальной операции России на Украине и введения антироссийских санкций недовольство Шольцем выросло почти в два раза.

Читатели немецкой газеты Die Welt ранее раскритиковали предложение премьер-министра Баден-Вюртемберга Винфрида Кречмана использовать влажную тряпку вместо душа. Некоторые попытались отшутиться, что скоро узнают про настоящую экономию туалетной бумаги. Некоторые удивились тому, насколько спокойно большая часть населения принимает советы по экономии тепла и воды. Несколько читателей предположили, что большинство немцев ещё не поняли, что нынешний энергетический кризис вызван правящей коалицией, особенно «зелёными».