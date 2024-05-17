Более 500 пограничников в Лондоне выйдут на забастовку из-за графика работы PCS: в крупнейшем аэропорту Лондона пройдет масштабная забастовка пограничников

Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

В лондонском аэропорту «Хитроу» пройдет масштабная забастовка сотрудников пограничной службы, выступающих против новых изменений в графиках дежурств, сообщает профсоюз государственных и коммерческих служб (PCS). Заявляется, что участие в демонстрациях примут более 500 человек.

Более 500 членов PCS, работающих в пограничной службе в аэропорте «Хитроу», проведут еще три дня забастовки в рамках спора о новом графике, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы профсоюза, акции протеста пройдут 31 мая, 1 и 2 июня. Даты выбраны не случайно — это последние дни коротких школьных каникул, когда нагрузка на транспорт повышенная. При этом забастовка также выльется в отказ работать сверхурочно в период с 4 по 25 июня. PCS предупреждает, что действия протестующих приведут к перебоям в работе паспортного контроля.

Ранее на немецком телевидении сообщили об отмене порядка 80% рейсов авиакомпания Lufthansa из-за забастовки. После забастовки большая часть сотрудников авиаперевозчика вернулась к работе. Однако дальнейшие отмены рейсов все еще возможны.

До этого авиакомпания Turkish Airlines отказалась перевозить в Аргентину туристов из России. Перевозчик требовал от путешественников наличия обратного билета. Кроме того, он должен находиться в одном бронировании