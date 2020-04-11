Более 500 человек с коронавирусом скончались в Испании за сутки

https://static.news.ru/photo/ac635eec-7bdd-11ea-ae73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jesus Merida/Keystone Press Agency/Global Look press

В Испании за минувшие сутки от коронавируса скончались 510 человек. По данным Минздрава страны, это самый низкий показатель с 23 марта.

Всего жертвами инфекции стали 16 353 человека. Медиками было выявлено 161 852 случая заражения. Из них только за последние сутки — почти 5000. Выздоровели и выписаны из больниц почти 60 тысяч человек. Самое большое количество летальных исходов зафиксировано в Мадриде и Каталонии, передаёт РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья предупредил, что королевство пока не вошло в «фазу деэскалации» пандемии коронавирусной инфекции. При этом он подчеркнул, что стране удалось замедлить темпы COVID-19.

С 13 апреля некоторым из жителей Испании, находившимся на карантине последние две недели, будет разрешено вернуться к работе. Речь идёт о строителях и сотрудниках транспортной системы. Они должны будут соблюдать правила социального дистанцирования. Все люди, которые могут работать из дома, должны продолжать находиться в изоляции.