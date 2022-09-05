Более 450 нелегальных мигрантов спасли из моря в Италии

Фото: Laurin Schmid/SOS Mediterranee/Global Look Press

Нелегальные мигранты

В Италии из моря спасли более 450 нелегальных мигрантов, в том числе 20 женщин и 80 детей. Они провели около недели на дрейфовавшей лодке в Средиземном море. Всех людей доставили в итальянский порт Таранто, передает ОТР.

Большая часть мигрантов прибыла из Бангладеш и Египта. Всем им будет оказана необходимая помощь. Сообщается, что перегруженное судно отправилось к берегам Италии из Ливии.

Согласно данным властей страны, за 2022 год в Италию морским путем прибыло около 58 тысяч мигрантов.

Президент России Владимир Путин ранее поддержал идею главы Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова о создании адаптационных центров для мигрантов в РФ. Глава РИА Новости на встрече с главой государства рассказал о начале работ над новыми мерами по недопущению пространственной и социальной изоляции мигрантов. Тогда президент призвал усиливать эту деятельность и привлекать общественные и религиозные организации.

В Германии в свою очередь заявили, что мест для размещения украинских беженцев не хватает, поэтому в 12 из 16 федеральных земель страны установили блокировку системы первичного распределения. По данным МВД страны, общее число бежавших в Германию после начала спецоперации украинцев достигло почти 1 млн человек, сейчас их насчитывается 980 тысяч.