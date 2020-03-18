https://static.news.ru/photo/706ae56a-6911-11ea-aeab-fa163e074e61_660.jpg Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Фото: Dmytro Kuleba/facebook.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о возвращении на родину 400 граждан. Последним удалось вернуться в страну пешком из Венгрии.

Пеший переход между Венгрией и Украиной запрещен, но нашему посольству в Венгрии и консульству в Ниредьгазе удалось совместно наладить с пограничниками двух стран эффективный механизм возвращения домой, — приводит слова Кулебы «Интерфакс».

Он отметил, что на данный момент люди продолжают приходить. На месте перехода гражданам оказывают помощь украинские дипломаты. Некоторые люди находятся на территории австро-венгерского посольства.

Кулеба также добавил, что украинской стороне удалось восстановить транзитный маршрут для перевозчиков на итальянско-словенской границе.

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