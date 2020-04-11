Более 30 пациентов и врачей в психбольнице Кишинёва заражены коронавирусом

https://static.news.ru/photo/4fad2c34-7bcc-11ea-b269-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Очаг коронавируса зафиксирован в психиатрической больнице Кишинёва. В настоящее время диагноз подтверждён у 21 пациента и 11 врачей.

По словам молдавского народного адвоката Михаила Которобая, он узнал о произошедшем и направил запрос в Минздрав Молдавии с просьбой обнародовать реальные цифры и все сведения о заболевших.

Пациенты проходят лечение непосредственно в больнице в соответствии с протоколами и рекомендациями. Пациенты с COVID-19 не переводятся в другие учреждения в силу специфики диагноза, с которым они были изначально госпитализированы, — озвучил адвокат ответ ведомства.

В министерстве уточнили, что на карантине находятся 124 человека, контактировавших с заболевшими, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что количество лабораторно подтверждённых случаев COVID-19 на Украине составляет 2511. За последние сутки инфекция выявлена у 308 человек. Лидирует по количеству заражённых Киев — 396 человек. В первую тройку также входят Ивано-Франковская и Винницкая области — 274 и 151 случай соответственно.