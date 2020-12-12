На митинги в городах Франции вышло более 26 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/e394c8d8-3ca8-11eb-b81d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lewis Joly/ AP/TASS

Порядка 26 тысяч митингующих против законопроекта «О глобальной безопасности» вышли на улицы городов Франции. Об этом сообщает МВД республики.

Число участников акций протеста в стране составило 26 417 человек, из них около 5 тыс. — в Париже, — приводит ТАСС выдержку из сообщения ведомства.

В МВД добавили, что неделю назад в манифестациях приняли участие 57 тыс. человек, в первую волну — более 133 тыс. протестующих. В ходе протестных акций были задержаны 164 человека, в том числе 142 — в Париже. Большинство задерживались за то, что у них были обнаружены отвёртки, гаечные ключи и другие предметы, которые они могли применить против полиции. Другие были помещены под стражу за то, что бросали в жандармов дымовые шашки и бутылки.

Как сообщал NEWS.ru, в Париже на манифестацию вышло порядка 10 тысяч человек. Довольно быстро акция протеста превратилась в стычки демонстрантов с полицией. Кроме того, в ходе беспорядков протестующие подожгли транспортное средство. В ответ полиция применила водомёты.

Помимо столицы акции протеста проходили и в других крупных городах Франции — Лионе, Страсбурге, Бордо, Лилле, Дижоне.

Протестующие недовольны 24-й статьёй законопроекта «О глобальной безопасности», которая запрещает фотографировать и снимать видео с полицейскими во время акций протестов. Вышедшие на улицы также выступают в поддержку свободы информирования. Акции проходят четвёртую субботу подряд, они сопровождаются беспорядками.

Thibault Camus/ТАСС Thibault Camus/ТАСС Laurent Cipriani/ТАСС Thibault Camus/ТАСС Thibault Camus /ТАСС Lewis Joly/ТАСС Bob Edme/ТАСС Thibault Camus /ТАСС Lewis Joly/ AP/TASS Bob Edme /Global Look Press Thibault Camus /ТАСС